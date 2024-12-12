اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تسمم طفلة 9 أشهر بسبب تناولها كوكايين والدها فى المكسيك

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:29 م
تسمم طفلة 9 أشهر بسبب تناولها كوكايين والدها فى المكسيك المكسيك
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات المكسيك التحقيق مع والد ووالدة طفلة تبلغ 9 أشهر بسبب دخولها المستشفى وإصابتها بحالة تسمم إثر تناولها كوكايين والدها، حسبما قالت إذاعة فورمولا المكسيكية.

ودخلت الطفلة التي تبلغ من العمر 9 أشهر إلى المستشفى بعد تناولها كوكايين والدها ، والسلطات تحقق بالفعل في القضية ، بعد أن ظهرت عليها أعراض خطيرة لتسمم الكوكايين تابعة لوالدها، وكشفت الدراسات التى أجريت عن وجود هذا المخدر فى جسد الطفلة، ما أدى إلى التدخل السريع من قبل السلطات المحلية.

وتذكر هذه الحالة بحادثة أخرى تم الإبلاغ عنها في المكسيك، حيث كانت طفلة في حالة سكر أيضًا بعد ملامستها للكوكايين الذى تركه والدها فى متناول اليد، وفى كلتا الحالتين مكنت شكاوى الأطباء من تفعيل البروتوكولات القانونية وحماية الطفل.

وأثناء وجود الطفلة تحت المراقبة الطبية، تقوم السلطات بتقييم التدابير اللازمة لضمان سلامتها وتحديد المسؤوليات المناسبة، تسلط هذه الحقائق الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرعاية والوقاية في السياقات العائلية حيث توجد مشاكل الإدمان.
 







مشاركة

المكسيك

سلطات المكسيك

حماية الأطفال

كوكايين




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة