تسمم طفلة 9 أشهر بسبب تناولها كوكايين والدها فى المكسيك

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات المكسيك التحقيق مع والد ووالدة طفلة تبلغ 9 أشهر بسبب دخولها المستشفى وإصابتها بحالة تسمم إثر تناولها كوكايين والدها، حسبما قالت إذاعة فورمولا المكسيكية.

ودخلت الطفلة التي تبلغ من العمر 9 أشهر إلى المستشفى بعد تناولها كوكايين والدها ، والسلطات تحقق بالفعل في القضية ، بعد أن ظهرت عليها أعراض خطيرة لتسمم الكوكايين تابعة لوالدها، وكشفت الدراسات التى أجريت عن وجود هذا المخدر فى جسد الطفلة، ما أدى إلى التدخل السريع من قبل السلطات المحلية.

وتذكر هذه الحالة بحادثة أخرى تم الإبلاغ عنها في المكسيك، حيث كانت طفلة في حالة سكر أيضًا بعد ملامستها للكوكايين الذى تركه والدها فى متناول اليد، وفى كلتا الحالتين مكنت شكاوى الأطباء من تفعيل البروتوكولات القانونية وحماية الطفل.

وأثناء وجود الطفلة تحت المراقبة الطبية، تقوم السلطات بتقييم التدابير اللازمة لضمان سلامتها وتحديد المسؤوليات المناسبة، تسلط هذه الحقائق الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الرعاية والوقاية في السياقات العائلية حيث توجد مشاكل الإدمان.

