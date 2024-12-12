ترامب: أؤيد أى حل يؤدى لتحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى تصريحات خاصة لمجلة تايم، إن هناك أفكار أخرى غير حل الدولتين، لكننى أؤيد أى حل يمكن أن يؤدى لتحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد ترامب أنه من الضرورى تحقيق السلام الدائم، ولا يجوز أن يستمر الوضع على هذا النحو، حيث نمضى إلى مأساة كل عدة سنوات، وتسائل ترامب " أين الرهائن لدى حماس؟ ولماذا لم يعودوا ربما يكونون قد قتلوا؟".

وأضاف ترامب: "أريد حل المشاكل، ويتعين علينا حلها لأن قوة الأسلحة اليوم تشكل فى نهاية المطاف التهديد الأكبر الذى نواجهه"، مشيرا "نتنياهو يعرف أننى أريد لهذه الأزمة أن تنتهى ولا أريد أن أرى الناس يقتلون من الجانبين".

وأضاف ترامب لمجلة تايم: "لا أريد القول إن نتنياهو أعطانى ضمانات بشأن موعد إنهاء الحرب فى غزة لكننى أعتقد أنه يثق بي".

وأكد ترامب أن مشكلة الشرق الأوسط أكثر تعقيدا من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنها أسهل فى الحل، وأضاف: "أعتقد أن مشكلة الشرق الأوسط سوف تحل ويمكن أن تحدث أشياء مثمرة للغاية هناك".

وأضاف ترامب "ما حدث فى السابع من أكتوبر كان أمرا فظيعا للعالم وليس لإسرائيل فحسب".