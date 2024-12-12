تحت مظلة التحالف الوطنى.. تسليم 286 كشكا لغير القادرين بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى تسليم عدد 286 كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء، إلى الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة سوهاج وذلك على مدار أكثر من عشرة سنوات وذلك بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج.

جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وإشراف ومتابعة محمد شوقى، وكيل وزارة تضامن سوهاج.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأف الأسر بسوهاج وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، وذلك لأنه يوفر فرصة عمل حقيقة للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم، مؤكدًا على حرص وزارة التضامن الإجتماعي على دعم الغير القادرين، وتقديم لهم أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والعديد من الخدمات والتدخلات الأخرى.

موضحًا أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعى على الأعمال والجهود التى تتم.

مشيدًا، بالتعاون الوثيق مع محافظة سوهاج التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتسليم عدد 7394 كشكا بجميع محافظات الجمهورية.