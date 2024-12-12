بيطرى المنيا: تقديم 3413 خدمة مجانية خلال 11 قافلة وقائية وإرشادية

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تنفيذ 11 قافلة بيطرية علاجية مجانية وقائية وإرشادية بقرى ومراكز المحافظة خلال اليومين الماضيين، تنفيذًا لتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف القوافل البيطرية بهدف تحسين الخدمات البيطرية في المناطق الريفية، والحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري، أن القوافل قدمت 3413 خدمة مجانية، شملت 277 خدمة في عزبة حمدي التابعة لوحدة ابشادات بمركز ملوي، بالإضافة إلى 3136 خدمة في قرى (بني صامت، منشية الشيخ فضل، أعطو إبشاق، نزلة عمرو، منشية القيس وعزبها، شم القبلية، شم البحرية، عباد شارونه، وكفر الصالحين) التابعة لمركزي بني مزار ومغاغة.

وأضاف الدكتور محمد السيد أن الخدمات تضمنت علاجًا باطنيًا، تجريعًا ضد الطفيليات الداخلية، رشًا ضد الطفيليات الخارجية، فحصًا باستخدام جهاز السونار، التلقيح الاصطناعي، إجراء عمليات جراحية، تحصينًا ضد طاعون المجترات الصغيرة، فحص عينات لمرض البروسيلا، اختبار السل، وعلاج الدواجن. كما شملت القوافل تدريب الطلبة وحديثي التخرج من كليات الطب البيطري.