بعد فوزها بجائزة التميز العربى.. وحدة «لم الشمل» تدخلت لحل 185 ألف حالة نزاع أسرى

كتب لؤى على

حققت وحدة «لم الشمل» التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نجاحا مصريا وعربيا بارزا، وذلك بعد أن توجت بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي فئة التكريم الخاص، خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية، بهدف المساهمة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى الوطن العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الهدف من إنشاء الوحدة هو دعم الأسرة المصرية، وحل النزاعات الأسرية؛ للحد من زيادة حالات الطلاق، التي أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمع، وتعوق طريقه للتقدم والرقي، مبينا أن الوحدة تدخلت في حل أكثر من (185,000) حالة نزاع أسري، شكلت مشكلات الطلاق غالبية هذه الحالات، بنسبة 75%، جاءت بعدها مشكلات ما بعد الانفصال بين الزوجين، ومشكلات توزيع الميراث بنسبة 15%، ومشكلات تشاجر بين أفراد الأسرة بنسبة 7٪، كما كانت هناك مشكلات تتعلق بالنزاعات في فترة الخطبة قبل الزواج، وكانت بنسبة 3٪، حيث استفاد من جهود الوحدة ما يقرب من 3 ملايين مواطن.

وتعد جائزة "التميز الحكومي العربي"، الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، حيث تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم في صنع فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية يسعى لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.