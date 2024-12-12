بعد اكتشاف 50 حقلا.. الأمم المتحدة تحذر من مخاطر الألغام على النازحين فى سوريا

كتبت هند المغربى

حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الذخائر المتفجرة مع استمرار تنقل الأشخاص بشكل كبير في سوريا، وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم المنظمة، إن شركاء الأمم المتحدة حددوا "أكثر من 50 حقل ألغام خلال الأيام العشرة الماضية، مما يحد من حركة المدنيين ويعيق توصيل السلع والخدمات.

وأضاف المتحدث الأممى أنه أعيد الآن تشغيل محطات المياه فى مدينة الحسين، مما يعود بالنفع على سكان حمص وحماه، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالوضع فى شمال شرق سوريا، إن الأنشطة الإنسانية مقيدة بسبب انعدام الأمن.

وفى ذات السياق، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اللواء أنيتا أسماء رئيسة للبعثة وقائدة لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف)، خلفا للفريق أول النيبالي نيرمال كومار ثابا، الذى سيكمل مهامه حتى منتصف ديسمبر الجاري.

ويذكر أن اللواء أسماء لديها 31 عاما من الخبرة القيادية في القوات المسلحة الغانية وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توليها منصب نائبة قائد الأوندوف بين عامي 2021 و2023.