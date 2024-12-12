براعم دمياط تحتفل بأعياد الطفولة برعاية المحافظ

دمياط معتز الشربينى

شهد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، احتفال مدارس المحافظة بأعياد الطفولة، والذى شاركت فى اعداده الإدارة العامة للخدمات التربوية بمديرية التربية والتعليم تحت قيادة د. إيناس عبد الخالق وذلك بالمركز الاستكشافى بدمياط الجديدة.

حضر الحفل د. رباب زيدان وكيل المديرية وقيادات التعليم بدمياط من مديرى عموم الإدارات التعليمية والنوعية والتوجيهات المختلفة والمجتمع المدني

بدأ الحفل بالسلام الوطنى وتلاوة القرآن الكريم ومجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية للطلاب الموهوبين والمتميزين من مدارس المحافظة، حيث أعرب وكيل التعليم بدمياط عن اعتزازه بمشاركة أبنائه الطلاب الفرحة والسعادة بهذا الحفل و لما قدموه من عروضًا فنية واستعراضية مبهرة، أظهرت إبداعهم ومهاراتهم المتعددة.

ووجه "وكيل الوزارة" الشكر لفريق العمل لتعاونهم الواضح جليا فى تنظيم الحفل والظهور بهذا المظهر المشرف واللائق، مؤكدا على دعمه الدائم للأنشطة الثقافية والتربوية الهادفة للطلاب، والتى لها دورها الرئيسى فى تنمية وصقل مهاراتهم الإبداعية والفنية، ورسم البسمة والسعادة على وجوههم، مثمنا الجهد المبذول والتعاون المثمر للنهوض بالعمل والإرتقاء به والحرص الدائم على مصلحة ابنائنا الطلاب و إخراج هذا الحدث بالشكل المشرف.