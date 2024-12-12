اليوم السابع
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بحثا أوضاع سوريا ولبنان وغزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق (إنفوجراف)

الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:04 م
بحثا أوضاع سوريا ولبنان وغزة.. الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق (إنفوجراف) الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق.
 
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس وزراء العراق
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية واستعراض التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط أو عراقيل، كما شددا على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، محذرين من تداعيات استمرار وتصعيد الصراع على أمن واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
 
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق بما يضمن سيادته ووحدة وسلامة أراضيه.
 
وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول كذلك تأكيد الجانبين على حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين في التنمية، وتطلعاتهما للتقدم والرخاء، واتفق الزعيمان على استمرار التواصل بينهما لمتابعة كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.






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رئيس وزراء العراق

الاوضاع في سوريا

لبنان




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