بايدن يمنح العفو الرئاسى لـ39 مدانًا ويخفف أحكام 1500 آخرين

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أصدر الرئيس الأمريكى، جو بايدن، عفوًا رئاسيًا عن 39 مدان فى جرائم غير عنيفة بعد نجاحهم فى إعادة التأهيل، وتخفيف الأحكام الصادرة بحق حوالى 1500 شخص يقضون عقوبات إقامة منزلية، معظمهم كانوا سيحصلون على أحكام أخف إذا حوكموا وفق القوانين والسياسات الحالية.



وأشار بايدن، بحسب ما أفاد البيت الأبيض اليوم الخميس، إلى أن المستفيدين من قرار تخفيف الأحكام، الذين تم وضعهم تحت الإقامة المنزلية خلال جائحة /كورونا/، قد أظهروا نجاحًا فى إعادة الاندماج فى أسرهم ومجتمعاتهم، مما يؤكد أنهم يستحقون فرصة ثانية.



وفى السياق، قال بايدن إن "الولايات المتحدة بنيت على أساس الطموح والحلم بالإمكانيات والفرص الثانية"، مشيرًا إلى أهمية "الرحمة بالأشخاص الذين أظهروا الندم ونجحوا فى إعادة التأهيل، لمنحهم الفرصة للمشاركة مرة أخرى فى الحياة اليومية والمساهمة فى مجتمعاتهم، مع السعى لإزالة الفجوات فى الأحكام، خاصة بالنسبة للمدانين بجرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات".



وشدد الرئيس الأمريكى على أنه سيتخذ المزيد من الخطوات فى الأسابيع المقبلة، مضيفًا أن إدارته ستواصل مراجعة طلبات العفو لدعم العدالة المتساوية، وتعزيز السلامة العامة، ودعم برامج التأهيل وإعادة الدمج، وتقديم فرص ثانية ذات معنى للمستحقين.