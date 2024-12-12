انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت محافظة الاسماعيلية، حادث انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى القصاصين بجوار مزلقان المحسمة المحطة، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

كان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوفاة شخص في حادث انفجار خط سولار أسفل شريط السكة الحديد بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وإصابة شخص آخر.

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان وقوع الحادث ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف ونقل الضحايا إلى مستشفى القصاصين المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

