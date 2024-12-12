انطلاق مهرجان رياضى وفنى تحت شعار "ليالى شباب الإسكندرية" بالنبى دانيال

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، مهرجان رياضي وفني وثقافي تحت شعار "ليالي شباب الإسكندرية"، حيث يهدف المهرجان إلى إسعاد المواطن السكندري بكافة أطيافه وأعماره وإدخال السرور والبهجة في نفوس المواطن السكندري من خلال أنشطة مختلفة (رياضية - فنية ثقافية - ترفيهية).

وشهدت محافظة الإسكندرية، انطلاق الكرنفال يجوب شوارع الإسكندرية ( محطه الرمل - شارع النبي دانيال )، وذلك في ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن فعاليات الليلة الأولي من ليالي "شباب الإسكندرية" تتضمن ديفيليه فني - ملابس كرنفالية وصعيدي وإسكندراني مودرن وسيناوي وعروض لبابا نويل وشجرة الكريسماس وتنورة ومزمار بمشاركه فرق مراكز شباب ( سموحه والنصر والحرية والأنفوشي والحرمين وفرق النادي النوبي العام).

وأكدت الدكتورة صفاء الشريف أن الهدف هو إسعاد المواطن السكندرى، وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة المختلفة ورفع مستوى اللياقة البدنية وتنفيذ الأنشطة في أماكن مختلفة مثل (الميادين - المناطق السكنية)، ويستمر المهرجان علي مدار 6 أشهر في أماكن متعددة ومختلفة.

جاء ذلك بحضور محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية والمهندسة أميره صلاح نائب المحافظ وقيادات مديرية الشباب والرياضه ومحافظة الإسكندرية.