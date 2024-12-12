انطلاق تدريب تحدى الشباب النسخة الرابعة بمحافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة تمكين الشباب" تدريب تحدي الشباب النسخة الرابعة بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية بسوهاج وكلية الحقوق بجامعة سوهاج وعدد من مراكز الشباب بالمحافظة من بينها مركز شباب مدينة طما والحما والرياينة المعلق وشطورة وبنى منصور ومدينة ناصر.

البرنامج منفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسف، وتُعد مسابقة "تحدي الشباب" ضمن المبادرة العالمية "جيل منطلق" تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، للمرحلة العمرية من (16-24) سنة عن طريق برنامج تدريبى عن التغيرات المناخية والتدريب مجاني 100%.

جاء ذلك بمتابعة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج حيث أشاد بالبرنامج وأنه يشجع الشباب لتوليد أفكار تفيد المجتمع وتساعد على الحد من تأثيرات تغيرات المناخ.. كما أكد إلى أهمية إستثمار طاقات الشباب من الجنسين من خلال إنخراط الشباب في الأنشطة بمراكز الشباب المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة.

ومن جانبه، أشار يسري كفافي وكيل المديرية للشباب إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من مثل هذه البرامج والمعسكرات لحث الشباب على متابعة كافة أنشطة الوزارة والمديرية ويتكون المعسكر التدريبي من 50 متدربا ويتم تقسيم المتدربين إلى فرق وكل فريق يتكون من 5 أشخاص حيث يقدم كل فريق مشروع مبادرة لوضع حلول لمشكلة التغيرات المناخية.

ويتم تحكيم المشروعات من قبل لجنة من المدربين وعمل تصفيات لتصعيد 5 فرق على مستوى المحافظة للمشاركة في التصفيات على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار أفضل 20 فريقا للمنافسة على المستوى الوطني والمشاركة في المسابقة العالمية 2025.

وسيتم اختيار 5 فرق كمتأهلين لنصف النهائى ثم المرحلة النهائية، وهى اختيار فريقين للتأهل للتصفيات النهائية ليمثلوا مصر دولياً.