انطلاق بطولة التفوق الرياضى لمدارس جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلقت بطولة التفوق الرياضي في الألعاب الفردية والألعاب الجماعية لمدارس جنوب سيناء ، بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء تحت رعاية عادل عتلم وكيل تعليم جنوب سيناء وتوجيه عام التربية الرياضية وليد جعفر، وبدعم إدارة الشؤون التنفيذية سامى الجندي.

وقال عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أن بطولة التفوق الرياضي في الألعاب الفردية والألعاب الجماعية لكرة قدم، كرة طائرة، كرة سلة، كاراتيه ، تنس الطاولة ، سباحة ، ألعاب قوى " للمرحلتين الإعدادية والثانوية للبنين والبنات.

وأضاف عتلم بالتعاون المشترك بين مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ضمن البروتوكول الموقع بينهما، وأن عدد المشاركين والمشاركات من أبناؤنا الطلبة والطالبات في تزايد مستمر ويتأتى ذلك من زيادة الوعى التربوي حيث أن العقل السليم في الجسم السليم.

وانطلقت البطولة في ألعاب ( العدو ، الوثب الطويل ، دفع الجلة ) وذلك بمضمار استاد طور سيناء الرياضي وباقي الألعاب بملاعب مدارس إدارة طور سيناء التعليمية.