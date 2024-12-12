اليمن.. القوات الجنوبية تصد هجوما لتنظيم القاعدة

وكالات

تمكنت القوات الجنوبية فى اليمن، الخميس، من التعامل مع هجوم نفذته عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، في المناطق الشرقية لمحافظة أبين جنوبي اليمن.

ونجحت الوحدات العسكرية في اللواء الثاني دعم وإسناد في صدّ "هجوم إرهابي" استهدف مواقع قواتها، على مدخل منطقة البقيرة في وادي عومران شرقي مديرية مودية إلى الشرق من محافظة أبين.

وحسب موقع ارم نيوز، قال الناطق باسم القوات العسكرية والأمنية الجنوبية، "تكبيد العناصر الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة"، مضيفا في الوقت نفسه: "أدت عملية التصدي إلى مقتل أحد أفراد جنود اللواء الثاني دعم وإسناد".

وشهدت المنطقة ذاتها مؤخرًا هجمات إرهابية مماثلة، فضلًا عن عمليات تفجير عبوات ناسفة يزرعها عناصر تنظيم القاعدة في العربات العسكرية التابعة للجنود، وفي مواقع مرورها، مما يسفر عن انفجارات تتسبب بسقوط ضحايا من القوات الجنوبية.