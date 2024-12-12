المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة حشيش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 3235 لسنة 2024 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4619 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 22 يونيو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "عبدالله ع م إ" 46 عاما، عامل، ونجله "محمد"، و"نجلاء ع ع ع" 43 عاما، ربة منزل، مقيمين بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهم 50 طربة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.