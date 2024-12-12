المديريات التعليمية توجه تعليمات للمدارس استعدادا لموسم الشتاء وسقوط الأمطار

كتب محمود طه حسين

وجهت المديريات التعليمية تعليمات للمدارس بشأن الاستعداد لموسم الشتاء وسقوط الأمطار حيث أكدت على تنفيذ الضوابط التالية:-

- التثبيت الجيد والقوي لجميع الأبواب والشبابيك الحديدية بالمدرسة.

- إبلاغ الإدارة التعليمية في حالة وجود أي من الأشجار المائلة والتي تسبب خطر خارج أو داخل المدرسة لمخاطبة الجهة المختصة فورا لإزالتها.

- إزالة وتركيب زجاج النوافذ المحطم وخاصة بالأدوار العليا حرصا على سلامة الطلاب والعاملين.

- التأكد من سلامة وسائل الإطفاء ومدى صلاحيتها لاستخدامها عند الضرورة.

- التأكد من وجود خطة إخلاء مفعلة داخل المدرسة يتم تنفيذها في خالة الطوارئ.

- التأكد من غلق جميع غرف تفتيش الصرف الصحي.

- حصر جميع أعمدة الإنارة داخل المدرسة ومخاطبة الإدارة التعليمية بها فورا للتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة نقلها خارج المدرسة.

- عدم إجراء أي توصيلات كهربائية خارجية مما يتسبب في تعرض الجميع للأخطار.