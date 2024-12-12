المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يحصل على شهادات الاعتماد (GAHAR)

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على مواكبة التطور المستمر فى القطاع الطبى بكافة المستشفيات العسكرية لتقديم خدمة طبية متميزة للمدنيين والعسكريين على حد سواء، حصلت عدد من المنشآت الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى على شهادات الإعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالتعاون مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .

بدأت مراسم تسليم الشهادات بكلمة اللواء طبيب إيهاب جمال الدين مهدى مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى أكد فيها على أن هدف المجمع هو تقديم خدمة طبية متميزة بمعايير عالمية وفقاً لرؤية علمية متطورة لتعظيم الإستفادة من كافة الإمكانات المتاحة ، مع الحرص على استكمال مسيرة التطوير والجودة فى باقى المستشفيات والمراكز الطبية بالمجمع .

وأشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية خلال كلمته إلى أن حصول المنشآت الصحية العسكرية على إعتماد GAHAR ) ) هو إنعكاس حقيقى لقيم الإلتزام بمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متطورة لكافة المترددين على المجمع من العسكريين والمدنيين.

كما ألقى اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى المنشآت الطبية العسكرية لتضاهى كبرى المؤسسات الطبية عالمياً ، مثمناً التعاون البناء مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بما يحقق التطوير المستمر للقطاع الطبى داخل القوات المسلحة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية .

وفى ختام الفعاليات تم تسليم شهادات الإعتماد لكلاً من مديرى مستشفى الأورام وأمراض الدم ومركزى الأشعة التشخيصية والطب الطبيعى بالمجمع تقديراً لتميزهم وإستيفائهم كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على شهادات الإعتماد .

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .