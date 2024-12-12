المؤبد وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة حشيش بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهمين اثنين بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فيها بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادى المهدى عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 4886 لسنة 2024 جنايات ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5219 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 25 أغسطس الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أحمد ع أ ع" 25 عاما، حارس أمن، مقيم محافظة أسيوط، و"محمد ع أ ع" 41 عاما، يعمل بشركة حراسات خاصة، مقيم بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان، وحيازة اسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 2500 جراما، بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية آلية) و15 طلقة لذات العيار للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.