الكشف على 300 طالب ضمن فعاليات مشروع “معاً لقوام أفضل” بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للتنشئة المدرسية بوزارة الشباب والرياضة، وكلية التربية الرياضية بجامعة العريش، ومديرية التربية والتعليم، فعاليات المشروع القومي “معاً لقوام أفضل”. يهدف المشروع إلى نشر الوعي بين طلاب المدارس حول مخاطر تشوهات القوام وأهمية اكتساب السلوك الصحي السليم.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أنه تم الكشف على 300 طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية. تضمنت الفعاليات سلسلة من الاختبارات التي شملت الكشف عن تشوهات القوام، وقياس معدلات اللياقة البدنية، والمتغيرات الأنثروبومترية مثل الطول، الوزن، والعمر.

كما نُفذت بطارية من الاختبارات والقياسات التي تساعد في تقييم السلوك الرياضي للطلاب من الجوانب الجسمانية، الفسيولوجية، الصحية، الحركية، العقلية، والانفعالية.

في إطار الفعالية، عُقدت ندوتان تثقيفيتان للطلاب. جاءت الندوة الأولى بعنوان “العادات الصحية والغذائية السليمة”، وقدمها الدكتور محمد سعيد والدكتورة إيناس طه، أستاذة التربية الصحية، حيث تناولت الندوة أبرز العادات الغذائية الصحية وأهمية التوازن الغذائي لصحة الجسم.

أما الندوة الثانية فحملت عنوان “أهمية ممارسة الرياضة ورفع معدلات اللياقة البدنية والقوام السليم”، حيث ركزت على دور النشاط البدني المنتظم في تعزيز الصحة العامة ومنع تشوهات القوام، مع إبراز فوائد اللياقة البدنية كأساس لنمط حياة صحي.

وفي كلمته، أعرب إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، عن تقديره لهذه الفعالية، مشيدًا بجهود الجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث. وأوضح عبد الوهاب أن المشروع يأتي ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، التي تترجم رؤية وزارة الشباب والرياضة المستقبلية في بناء أجيال صحية.

وأكد عبد الوهاب على أهمية الندوات والأنشطة المصاحبة للمشروع في نشر الوعي بين الطلاب وتعزيز العادات الصحية السليمة، مشيرًا إلى ضرورة ممارسة الرياضة كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي لضمان بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.