القومى للمرأة بالشرقية: ندوات إرشادية للسيدات بقرى مبادرة "حياة كريمة"

الشرقية فتحية الديب

نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، 4 ندوات إرشادية بقر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوعية السيدات والفتيات بالإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة.

وتناولت الدورات التى عقدت بقرى "سندنهور وكفر أكياد وكفر العرب وقهلة الجبلة" بمركز بلبيس، التنشئة الأسرية الصحية، ومعايير اختيار شريك الحياة وضرورة الفحوصات والمشورة قبل الزواج وسبل النهوض بالأسرة المصرية وكيفية اكتشاف الإعاقات مبكر وعلاجها والخدمات التى يقدمها المكتب والخط الساخن لتلقى الشكاوى.

وخلال الندوة تم التعريف بأنشطة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية والخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وذلك من خلال توفير مكتب شكاوى المرأة فى الفرع بالخط الساخن 15115 والذى يقدم الدعم القانونى والاجتماعى والنفسى للمرأة كذلك تم توضيح كيفية قيام المجلس بتدريب المرأة على ريادة الأعمال كمشروعات صغيرة والتى تمكنها اقتصاديًا وكذلك التعريف بالابتزاز الإلكترونى والذى يعتبر نوع من العنف وحملة "احميها من الختان" باعتبارها جريمة ضد الفتيات كذلك أهمية دور المجلس التوعوى والتعليمى من خلال خط نجدة الطفل 16000 لحمايته من الأخطار التى يتعرض لها.

فضلا عن الحديث عن الاستحقاقات الصحية الخاصة بمبادرات ( القضاء على فيروس C- اكتشاف الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر- مبادرة الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى والأورام - الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى- مبادرة فحص المقبلين على الزواج لاكتشاف الأمراض الوراثية - الكشف المبكر على ضعف السمع لحديثى الولادة والعلاج - مبادرة الأنيميا والسمنة والتقزم فى المدارس الابتدائية - مبادرة 1000 يوم الذهبية فى عمر الطفل ).