القومى للبحوث ينظم قافلة توعوية عن التثقيف الغذائى بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبرا

محمد صبحى

نظم المركز القومى للبحوث قافلة توعوية فى يوم الأثنين الماضى عن التثقيف الغذائى بـ مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بحى شبرا بمحافظة القاهرة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض – رئيس المركز وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود – رئيس القوافل الطبية والقوافل التوعوية ورئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز وبإعداد وتنسيق الدكتورة منال رمضان - منسق لجنة التنمية المجتمعية بمعهد بحوث الصناعات الغذائية.

وحضر القافلة التوعوية لفيف من المشرفين والمسئولين ومترجمين الإشارة برفقة الطلاب أصحاب الهمم العالية، وتناولت الندوة عدة موضوعات منها:

الأخطار والملوثات الغذائية وطرق تجنبها.

تقديم روشتة غذائية لدعم الجهاز المناعى فى فصل الشتاء.

البدائل الغذائية الصحية للمضادات الحيوية.

الوجبات السريعة وتأثيرها على الصحة العامة.