القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة تصل قرية أبو رماد بحلايب اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على المواطنين، ومن المقرر أن تقضى فيها يومين اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر الجارى، يوم الجمعة الماضية والتى يتم خلالها إجراء الكشف وصرف العلاج مجانا، وتطوف القوافل قرى مدن المحافظة.

وانطلقت القوافل خلال الشهر الجارى الجمعة الماضى من قرية الحمروين بمدينة القصير، وقضت فيها يومين الجمعة والسبت الماضيين، وانطلقت من قرية الحمروين فى اتجاه مدينة الشلاتين حيث وصلت الأحد الماضى القوافل لقرى أبرق وأدلديب وقضت فيها يومى الأحد والاثنين.

واتجهت القوافل العلاجية التابعة لحياه كريمة الثلاثاء الماضى إلى مدينة حلايب وقضت فيها يومين الثلاثاء والأربعاء، ومن حلايب وصلت القوافل العلاجية اليوم إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب ومن المقرر أن تقضى فيها يومين الخميس الجمعة، ومن حلايب من المقرر أن تصل القوافل إلى مرسى علم حيث وحدة صحة الأسرة وقرية الشيخ الشاذلى وتقضى يومين 14 و15 من الشهر الجارى.

وتبدأ القوافل فى العودة لمدن الشمال حيث قرية أم الحويطات بسفاجا، يومى 16 و17 من الشهر الحارى، ومنها إلى نهاية القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة وهى فى قرية الأمل بمدينة رأس غارب حيث تختتم بها الأعمال يومى 18 و19 من ديسمبر الجارى.

وتضم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة جميع التخصصات ويتم صرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة مجانا وكذلك التحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.