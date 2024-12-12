الفراخ بـ 135 جنيها.. تعرف على أسعار السلع الأساسية فى سوق اليوم الواحد

كتب: محمد الأحمدى

يتسائل العديد من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية فى الأسواق طول الوقت، وذلك بعد توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ لسوق اليوم الواحد فى القاهرة والجيزة أيام الجمعة فى عدة مناطق، كما يجرى التوسع فيها فى المحافظات المختلفة.

ويطرح السوق الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر"، ومكرونة أنواع (400 جرام) بـ8.5 جنيه، والسكر بـ30 جنيهًا للكيلو، والدقيق بـ17 جنيهًا للكيلو، وطبق البيض بـ145 جنيهًا، واللحم السوداني بـ275 جنيهًا، والدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا.

وجاءت أسعار زيت الطعام في السوق على النحو الآتى: عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، وزيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وزيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، وزيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وطرح السوق، اللوبيا المعبأة (400 جم) بـ35 جنيهًا، وكيس فاصوليا بيضاء (400 جم) بـ39 جنيهًا، وكيس عدس بجبة (400 جم) بـ25 جنيهًا، والعدس الأصفر المعبأ (400 جم) بـ25 جنيهًا، والأرز البسمتي المعبأ (1 كجم) بـ62 جنيهًا.

وتعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لـ توفير السلع من المِنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وتطرح جميع السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل لنحو 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.