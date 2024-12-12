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الطقس غدا الجمعة 13-12-2024 شبورة ورياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:15 م
الطقس غدا الجمعة 13-12-2024 شبورة ورياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الجمعة 13-12-2024، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، صباحًا، بـ شبورة مائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أن هناك فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتابعت أنه من المتوقع نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.







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