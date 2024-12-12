الصحة: توجيه بتفعيل الفترة المسائية بالعيادات الخارجية مستشفى الحسينية المركزى

كتب وليد عبد السلام

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني التي استهدفت محافظة الشرقية، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى الحسينية المركزي، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال، والعيادات الخارجية، والقسم الداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الأشعة، وقسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه خلال المرور على قسم الاسنان تلاحظ تهالك كرسي الكشف وكثرة أعطال الاجهزة، وتم التواصل مع الإدارة العامة للأسنان والمديرية لضرورة توفير كرسي آخر وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي السلبيات، كما تبين توقف العمل بالعيادات المسائية منذ أكثر من عام، لضعف التردد، وبدون صدور قرار بذلك، وتم التواصل مع المديرية لسرعة إعادة تفعيل العيادات المسائية، وتلاحظ تأخر صرف مستحقات 8 أطباء متعاقدين منذ سبتمبر 2024 وتم التواصل مع مسئول التعاقدات بالمديرية، واعتماد الاستمارات فورا للصرف.

ولفت «عبدالغفار» إلى أنه تبين وجود أجهزة بقسم العناية غير مستخدمة ولم يتم حصرها لإرجاعها للمخزن ولايوجد تطابق بين عهدة المخزن والقسم وتم تشكيل لجنة فورية لجرد وحصر الأجهزة، كما تم التنبيه بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية في مواعيدها المقررة، وتلاحظ تردي مستوى النظافة بقسم الاستقبال وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وتم التوجيه بزيادة اعمال النظافة بالقسم وتكثيف الاشراف من قبل فريق مكافحة العدوي.

واستطرد «عبدالغفار» أنه خلال المرور على قسم الاستقبال لاحظ الفريق التعامل مع طفل مريض دون اتباع معايير مكافحة العدوى، وتم التوصية بتحويل التمريض المسئول والمشرفين للتحقيق لمخالفة سياسات مكافحة العدوى، وبالمرور علي قسم الحضانات تبين وجود طفل بحاجة ماسة إلى عقار (سيرفانتا) منذ يومين ولم يتم توفيره لعدم التنسيق بين المستشفى والمديرية وتم التواصل مع مسئول الامداد بالمديرية وتم توفير العقار فورآ من مستشفى أبو حماد.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الفريق استكمل الجولة بالمرور على «وحدة الأخيوة » التابعة لادارة الحسينية الصحية حيث تلاحظ أن عدد التمريض بالوحدة غير كافي بالنسبة لمعدل الخدمات المقدمة وتم التواصل مع إدارة التمريض بالمديرية لتعزيز عدد التمريض داخل الوحدة لتحسين اداء الخدمة، وافاد الفريق عدم وجود خط سير وفصل داخل غرف التعقيم وعدم التزام بعض أعضاء الفريق الطبي بمعايير مكافحة العدوى وتم التواصل مع المديرية لتشكيل لجنة لتدريب الفريق الطبي على الاحتياطات القياسيه لمكافحه العدوى.

واستكمل «عبدالغفار» انه تلاحظ وجود جهاز قياس ضغط واحد بالوحدة وباقي الاجهزة معطلة، ولا يوجد مغسلة بالوحدة وتم التواصل مع الادارات المختصة لضرورة توفير النواقص من الاجهزة، والتوصية بارسال الاحتياجات الدورية من الاجهزة الطبية وغير الطبية إلي المديرية، وتلاحظ وجود بعض الأثاث من النوع الخشبي الغير قابل للتنظيف والتطهير، بما يخالف معايير مكافحة العدوى وتم التوصية بضرورة تغييره، وخلال المرور علي الصيدلية افاد الفريق بصغر مساحتها وتم التوصية بالرجوع إلي الادارة الهندسية لتوفير غرفة مجهزة اخرى بالوحدة لنقل الصيدلية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الفريق استكمل جولتة التفقدية بالمرور على وحدة "المناجاة" التابعة إلى إدارة الحسينيه الصحية وأثناء المرور على عيادة الاسنان تلاحظ وجود عطل في كرسي الاسنان وتم تركه في غرفه بطريقه تخزين غير صحيحه مما يؤدي الي تلفه، وتم التوجيه بتخزينه بالطريقة الصحيحة وضرورة إصلاح الكرسي، والتوصية بعمل الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية في مواعيدها المقررة.

واضاف «عبدالغفار» أن الفريق لاحظ عدم وجود غرفة تعقيم بالوحدة وعدم التزام بعض أعضاء الفريق الطبي بمعايير مكافحه العدوى وتم تكليف المديرية بتشكيل لجنة لتدريب الفريق الطبي على اساسيات ومعايير مكافحه العدوى، وتبين عدم تدوين كافة بيانات المرضى بالملفات وبطريقة غير صحيحة ووجود اخطاء داخل الملفات وتم التوجية بالطريقة الصحيحة للتسجيل الطبي اثناء المرور، واثناء مراجعة سجل متابعة الاطفال تبين وجود بيانات لطفلة مصابة بالانيميا ولا يوجد ما يفيد بما تم اتخاذه من اجراء مع الطفلة المصابة بالانيميا وتم التواصل مع المديرية للتحقيق في هذه الواقعة.