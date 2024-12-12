الصحة العالمية تخاطب محكمة العدل الدولية بشأن تغير المناخ والصحة.. تفاصيل

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه من المقرر أن تقدم منظمة الصحة العالمية بيانات شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن تقاطع تغير المناخ والصحة العالمية والحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراء عالمي، وذلك يوم الجمعة 13 ديسمبر.

سيتحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس والمستشار القانوني لمنظمة الصحة العالمية ديريك والتون أمام المحكمة في سياق جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، وفي بيانه، سيركز الدكتور تيدروس على الآثار الصحية لتغير المناخ، فى حين سيتناول والتون الجوانب القانونية والحوكمة ذات الصلة.

إن أزمة المناخ هي في جوهرها أزمة صحية. ويُنظر الآن إلى تغير المناخ باعتباره التحدي الصحي الأكثر أهمية الذي يواجه البشرية، ويرجع واحد من كل 4 وفيات على مستوى العالم إلى أسباب بيئية يمكن الوقاية منها، ويؤدي تغير المناخ إلى تفاقم هذه المخاطر.

تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ يوم 13 ديسمبر 2024 في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، وسيرأس جلسات الاستماع القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية.