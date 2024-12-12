اليوم السابع
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الشبوره الضبابية تغطى أنحاء سوهاج وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.. فيديو

الخميس، 12 ديسمبر 2024 10:09 ص
الشبوره الضبابية تغطى أنحاء سوهاج وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.. فيديو شبورة
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان الشبورة الضبابية تغطي أنحاء سوهاج وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.. مباشر حيث تناول البث حالة الطقس اليوم والتي شهدة وجود شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب مع صعوبة الرؤية تماما على الطرقات السريعة والقريبة من المسطحات المائية كما شهدت المحافظة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجولة ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس 12-12-2024.

وتتوقع الهيئة، أن يسود، اليوم، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.

 







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