الرنين النووى المغناطيسى وحدة خدمية بعلوم المنصورة لاستنباط الصيغ التركيبية

الدقهلية – سارة الباز

تعتبر كلية العلوم بجامعة المنصورة واحدة من الكليات المهمة، التى تضم وحدات بحثية ذات طابع خاص يشرف عليها أعضاء هيئة التدريس بالكلية؛ الأمر الذى يسهم فى خروج العديد من الأبحاث والإختراعات إلى النور، وهو ما يؤكده نصيب كلية العلوم بجامعة المنصورة، الذى تجاوز 30% من إجمالى البحث العلمى بالجامعة، وأكثر من 50% من أبحاثها العلمية بمجلات علمية ذات معامل تأثير عالى "Q1، Q2"، علاوة على أن علماء الكلية منذ تأسيسها وحتى الآن تمكنوا من الحصول على حوالى 35 براءة اختراع فى مجالات مختلفة، فقد حصل منها حتى الآن حوالى 45 عالما من علمائها على جوائز الدولة بفروعها: "التقديرية، التشجيعية، وسام العلوم والفنون، نوط الإمتياز من الدرجة الأولى، جائزة النيل فى العلوم والتكنولوجيا، جائزة مبارك فى العلوم التكنولوجية، وجائزة الدولة للتفوق العلمي" بداية من تاريخ تأسيس الكلية، كان أولهم الدكتور عفيفى محمود عفيفى عام 1969م، وآخرهم الدكتور محمود لطفى ليلة بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الأساسية "جائزة العلوم الجيولوجية" فى 2022م، كما أنها تسعى دوما من خلال تلك الأبحاث لاستهداف مشكلات البيئة والصناعة فى شكل أبحاث علمية مشتركة وإيجاد حلول لها.

ومن بين تلك الوحدات التعليمية البحثية المهمة بعلوم المنصورة وحدة الرنين المغناطيسى، التى يمكنك التعرف على أهم تفاصيلها عبر السطور المقبلة.

وحدة الرنين النووى المغناطيسى وحدة تعليمية بحثية خدمية.

وحدة الرنين النووى المغناطيسى هى وحدة تعليمية بحثية خدمية تستخدم أحدث جهاز فى مصر، الذى يعمل بتقنيات حديثة، حيث تستخدم الخواص المغناطيسية للأنوية الذرية المختلفة، والجهاز له القدرة على استنباط الصيغ التركيبية، والتشكيل الفراغى للمركبات العضوية، وغير العضوية، كما أنه يستطيع دراسة تأثير اختلاف درجات الحرارة على التشكلات الفراغية للمركبات العضوية، وغير العضوية المختلفة، ودراسة سرعة تفاعلات بعض المركبات الكيميائية، بالإضافة إلى دراسة تأثير مواقع الأنوية المختلفة، وأماكن تواجدها، وعلاقتهم ببعض.

ويعتبر هذا الجهاز من أحدث الأجهزة الحديثة والوحيدة الموجودة فى جمهورية مصر العربية بقوة مغناطيسية عالية Tesla 11.75 – MHz 500، والجهاز الوحيد بمصر القادر على تحليل العديد من العناصر المختلفة فى الجدول الدوري.

الجهات المستفيدة من خدمات وحدة الرنين النووى المغناطيسي

1- الباحثين فى أقسام الكليات العملية مثل: العلوم، الصيدلة، الزراعة، طب الأسنان، الطب البشرى، الطب البيطرى، والهندسة، وغيرها من داخل جامعة المنصورة والجامعات المصرية الأخرى.

2- الباحثين فى المراكز البحثية مثل المركزالقومى للبحوث، والعلوم الزراعية، وعلوم البحار، والعلوم الجيولوجية، وغيرها.

3- أبحاث الجودة لمنتجات المصانع المختلفة مثل: الزجاج، والسيراميك، والأسمنت، والتعدين، والأدوية، والمواد الكيميائية، والنسيج، والصباغة، والبترول، والبتروكيماويات، وغيرها.

أنشطة وحدة الرنين النووى المغناطيسي

حققت وحد الرنين النووى المغناطيسى العديد من الأنشطة والإنجازات التعليمية:

1- تشارك الوحدة فى العديد من ملتقيات الشباب، التى تقام فى رحاب كلية العلوم.

2- إجراء ورش عمل على الجديد فى الرنين النووى المغناطيسى، واستخداماته فى مختلف الأنشطة الطبية، والصناعية، والزراعية مثل: الكشف على أمراض الزهايمر، وأنواع مختلفة من السرطانات، وذلك بتحليل الدم، أو البول، أو سائل النخاع الشوكي.

3- إجراء دورات تدريبية لتدريب طلاب البرامج المختلفة: (التقليدية، النوعية، كيمياء، كيمياء حيوية، بتروكيماويات، التكنولوجيا الحيوية).

الأنشطة والمساهمات البحثية لوحدة الرنين النووى المغناطيسي.

1- شاركت الوحدة فى تحليل الرنين النووى المغناطيسى لمختلف العناصر، وبرامج التشغيل للبعدين الأحادى، والثنائى، وساهمت فى تفسير النتائج، وتم نشر أكثر من خمسين بحث من قسمى الكيمياء، والفيزياء لكلية العلوم جامعة المنصورة فقط فى المجلات، والدوريات العلمية العالمية.

2- تم ذكر اسم الجهاز، واسم الوحدة فى الشق العملى للأبحاث فى معظم رسائل الماجستير، والدكتوراه فى مجال الكيمياء، وبعض التخصصات فى الفيزياء التجريبية استخدم الجهاز فى التحقيق من التركيب الكيميائى، والشكل الفراغى للمواد سواء المحضرة الجديدة، أو المستخلصة من أصل طبيعي.

الأنشطة الخدمية لوحدة الرنين النووى المغناطيسي.

تم إبرام بروتوكولات تعاون علمى مع شركات للأبحاث العلمية، وكليات العلوم، وتقدم الوحدة خدمات تحاليل العينات للمواد المحضرة، أو المستخلصة، أو المصنعة لمختلف العناصر باستخدام العديد من برامج التشغيل المختلفة للبعدين الأحادى، والثنائى لمعظم الباحثين فى مختلف الجامعات، والمراكز البحثية داخل، وخارج جمهورية مصر العربية مثل: المملكة العربية السعودية، واليمن، وليبيا حيث بلغ عدد المراكز البحثية، التى تطلب خدمات 28 مركزا داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

جهاز وحدة الرنين النووي المغناطيسي



وحدة الرنين المغناطيسي بكلية العلوم



وحدة الرنين النووي المغناطيسي بعلوم المنصورة