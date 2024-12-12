اليوم السابع
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الرئيس البرازيلى يخضع لعملية جراحية للمرة الثانية خلال أسبوع لوقف النزيف بالمخ

الخميس، 12 ديسمبر 2024 05:51 م
الرئيس البرازيلى يخضع لعملية جراحية للمرة الثانية خلال أسبوع لوقف النزيف بالمخ الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
وكالات

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خضع الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لعملية جراحية ثانية صباح اليوم الخميس؛ لوقف النزيف المستمر بعد عملية جراحية مفاجئة فى المخ فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال الأطباء في مستشفى سيريو ليبانيز، إن العملية الجراحية لم تكن عميقة وإنها نجحت، وأضاف الأطباء، أن الرئيس أفاق وإنه بصحة جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى ويعود إلى مدينة برازيليا مطلع الأسبوع المقبل.

ولفتوا إلى أنه سيتمكن بعد ذلك من استئناف أنشطته بشكل تدريجي، وخضع الرئيس دي سيلفا "79 عامًا" يوم الثلاثاء الماضي، لعملية جراحية لعلاج نزيف في الدماغ بعد تعرضه لمضاعفات ناتجة عن سقوطه في المنزل فى أكتوبر.

وبعد العملية الأولى، قال الأطباء، إنه لن تكون هناك آثار لاحقة.

يشار إلى أن مكتب الرئيس أعلن عقب الحادث، أن لولا ألغى رحلة إلى روسيا لحضور قمة بريكس.

وتسبب الحادث في إصابته بجرح واضح للعيان في مؤخرة رأسه، فوق رقبته بقليل.







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لولا دا سيلفا

البرازيل

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دا سيلفا




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