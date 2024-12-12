التعليم: المعلم قيمة تربوية ويجب تبادل الاحترام مع الطلاب وولى الأمور

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات المديريات أكدت فيه أنه ايماء إلى توجيهات وتعليمات الوزير محمد عبد اللطيف بشأن المتابعة الميدانية للمدارس على ارض الواقع، ومدي تنفيذ القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في المدارس، والمستجدات في منظومة العملية التعليمية وما تسعي إليه الوزارة من تحقيق التقدم والرقي للمعلم والطالب والمدرسة ككل، وفي إطار ما أسفرت عنه المتابعة الدقيقة والمستمرة للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات من قبل الإدارة العامة للمدراس الرسمية لغات والمتميزة لغات منذ بداية العام الدراسي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ حتى تاريخه من وجود بعض الملاحظات بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات على مستوي الجمهورية .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتأكيد على ضرورة الالتزام من قبل مديري المدراس الرسمية لغات والمتميزة لغات بالتالي :

- المعلم قيمة تربوية داخل المنظومة التعليمية ويجب الاحترام المتبادل بين المعلم والإدارة والطلاب وأولياء الأمور .

- غلق باب المدرسة بداية من اليوم الدراسي حتى انصراف الطلاب وعدم السماح لدخول أي ولي أمر إلى بميعاد محدد مع السيد مدير المدرسة وتحديد وقت للمقابلة من خلال عمل دفتر زيارات لأولياء الأمور مع مسئول الامن .

- ضرورة تواجد مسئول أمن للبوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة وتدوين كل زائر بالمدرسة وأن يكون الدفتر موقع ومختوم من قبل مدير مدرسة ، وعدم السماح بدخول اي ولي أمر داخل المدرسة تحت أي ظرف إلا من خلال إدارة المدرسة.

- التأكيد على سلامة سور المدرسة بالكامل من قبل مدير المدرسة وتأمينه من الطلاب وفي حال وجود أي شرخ بالسور يتم إبلاغ الإدارة فوراً وإتباع القواعد المنظمة لذلك لإصلاحه .

- يلتزم مدير المدرسة بمتابعة الاشراف اليومي للمدرسة ككل والتأكد من الإشراف على الأماكن التي لا يوجد بها طلاب مثل السطح - فصول خالية وغيرها .

- وضع خطة لتأمين الطلاب داخل المدرسة والعاملين بها .

- يمنع منعاً باتا خروج أي من العاملين بالمدرسة أثناء وقت العمل رسمي إلا من خلال إذن رسمي وبمعرفة مدير المدرسة والتأكيد على نظافة الحمامات والمدرسة ككل والأشراف عليها .

- الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي للطلاب وتطبيقها للمحافظة على السلوك العام للطالب والمدرسة ككل .