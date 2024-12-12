التشطيبات لمشروع إنشاء 5 محطات مياه على ترعة الشباب بتوشكى.. صور

أسوان- صلاح المسن

قام المهندس محمد أبو الوفا عاشور مدير عام الإدارة العامة لشئون الهندسة المدنية بتوشكى، اليوم الخميس، بالمرور الميداني، على مشروع إنشاء 5 محطات على ترعة الشباب بتوشكى شرق الريف المصرى بتوشكى.

تأتي الجولة الميدانية، للمتابعة والإشراف على المراحل الجارى تنفيذها للاعمال المدنية، وجارى إستكمال بعض الأعمال والتشطيبات الداخلية، وخلال الجولة، نبه مدير عام الإدارة العامة لشئون الهندسة المدنية بتوشكى، علي الشركات بالالتزام بالمواصفات الفنية وجودة تنفيذ الاعمال.

جدير بالذكر، أن مشروع تنمية جنوب الوادي توشكي - شرق شرق الريف المصري (ترعة الشباب) من المشروعات التنموية الكبري بتوشكي جنوب محافظةأسوان، ويجري استكمال اعمال البنية الاساسيه لمشروع تنمية جنوب الوادي.ومشروع شرق شرق الريف المصري بمنطقة توشكي من المشروعات التي تهدف لزيادة الرقعة الزراعية.



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مشروع إنشاء 5 محطات على ترعة الشباب بتوشكى



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