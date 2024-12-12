البنك المركزى الأوروبى يخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 %

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أعلن البنك المركزى الأوروبى اليوم الخميس عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى بمقدار 0.25 % نقطة مئوية إلى 3% .. واقترب المركزى الأوروبى من هدفه المتمثل فى استقرار الأسعار، وخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل كبير منذ يونيو الماضي.



وفى يونيو الماضي، بدأ البنك المركزى الأوروبى تغيير أسعار الفائدة، فبعد ما يقرب من 9 أشهر من ارتفاعها إلى مستوى قياسي، وفى ضوء انخفاض التضخم، خفض سعر الفائدة القياسى على الودائع الذى تتلقاه البنوك على الأموال المودعة بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 3.75 % .

يعد سعر الفائدة هذا مناسبًا للمدخرين لأن البنوك تسترشد به وتمرر أسعار الفائدة المنخفضة على الودائع إلى العملاء فى شكل أسعار فائدة يومية وودائع ثابتة الأجل منخفضة.

كما انخفض سعر الفائدة الذى تستطيع البنوك التجارية به الحصول على أموال جديدة من البنك المركزى الأوروبي.