اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"البنتاجون" يؤكد استمرار قواته فى سوريا لمنع "داعش" من استغلال الأوضاع

الخميس، 12 ديسمبر 2024 03:00 ص
"البنتاجون" يؤكد استمرار قواته فى سوريا لمنع "داعش" من استغلال الأوضاع قوات الجيش الأمريكى - أرشيفية
أ ش أ

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قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينج، إن قوات بلادها ستواصل مهمتها فى سوريا؛ لضمان عدم استغلال تنظيم "داعش" للوضع الحالى على الأرض.

وأكدت سينج - حسبما نقلت قناة "الحرة" الامريكية - أن "واشنطن مستمرة فى العمل مع أنقرة لتخفيف التصعيد أو أى مواجهات محتملة فى المنطقة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجرى مشاورات مكثفة مع الشركاء الإقليميين، بما فى ذلك الأردن ولبنان والعراق وتركيا وإسرائيل، لضمان تنسيق الجهود بشأن الأوضاع فى سوريا.

وقالت، إن من مصلحة الولايات المتحدة الوطنية، أن تخرج سوريا من هذه المرحلة كدولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، وأن يكون للشعب السورى دور فى تحديد مستقبله، على حد قولها.

وكان نائب مستشار الأمن القومى الأمريكى جون فاينر، أكد - فى وقت سابق - أن القوات الأمريكية ستظل فى سوريا لمهمة كبيرة ستكملها هناك.







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