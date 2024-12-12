اليوم السابع
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البنتاجون: نرحب بتصريحات زعيم المعارضة السورية بشأن الأسلحة الكيمائية وننتظر الأفعال

الخميس، 12 ديسمبر 2024 05:00 ص
البنتاجون: نرحب بتصريحات زعيم المعارضة السورية بشأن الأسلحة الكيمائية وننتظر الأفعال التطورات فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء إن واشنطن ترحب بتصريحات زعيم المعارضة السورية بشأن تأمين المواقع التي يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها، إلا أنها ستنتظر الأفعال.

وذكرت سابرينا سينغ المتحدثة باسم "البنتاجون" للصحافيين: "نرحب بهذا النوع من الخطاب، لكن.. الأفعال يجب أن تطابق الكلمات أيضا".

وكشف "البنتاجون" أيضا أن لديه وسائل لتوصيل الرسائل إلى "هيئة تحرير الشام"، وقالت سينغ: "نعمل مع مجموعات وشركاء لديهم علاقات مع هيئة تحرير الشام، وهكذا فإن لدينا طرقا لتوصيل الرسائل".

هذا وقررت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في مارس 2025.

ودعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية بضرورة نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مضيفة أن موسكو على تواصل مع جميع فئات المعارضة السورية وتدعو إلى احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى تسيير عملية سياسية شاملة.

 







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