اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ أقباط إريتريا بانتخاب بطريرك جديد

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:48 ص
البابا تواضروس يهنئ أقباط إريتريا بانتخاب بطريرك جديد قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة التوحيد الأريترية الأرثوذكسية بانتخاب بطريرك جديد لها، وذلك فى عظته الأسبوعية فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بمدينة الشروق.

وقال قداسة البابا: "من الأخبار المفرحة أن الكنيسة الإريترية وهى كنيسة أسستها الكنيسة القبطية عام 1997 وتمت رسامة أول بطريرك لها، والبطريرك الأخير "أبونا كيرلس" وتنيح من فترة قريبة، وبدأوا فى عمل إجراءات انتخاب البطريرك الجديد لهم، ونظرًا لوجود بروتوكول بيننا ككنيسة قبطية وبينهم يقضي بأن يشارك وفد من أي كنيسة من الكنيستين فى انتخاب بطريرك الكنيسة الأخرى، أرسلنا وفدًا من الآباء شاركوا في انتخابات البطريرك، وتم ترشيح ثلاثة أساقفة وانتخب أحدهم وهو أبونا باسيليوس وستكون رسامته الشهر المقبل، ليكون البطريرك السادس لهم."

وأضاف: "نهنئهم ونحن سعداء وفرحون بأن تستقر أحوال هذه الكنيسة لتسير في خدمتها بسلام وتمجد المسيح."







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