الاتحاد الرياضي للجامعات يطلق دوري القطاعات ضمن مبادرة 100 يوم رياضة

كتب محمد ربيع

أعاد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إطلاق دوري القطاعات من جديد بمشاركة 80 جامعة بعد توقف دام لسنوات طويلة.

وأعرب الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونائب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات، عن سعادته بإطلاق دوري القطاعات بعد توقف دام لمدة 13 عاماً، مشيرا إلى أنه تم تقسيم الجمهورية إلى ثماني قطاعات من الأول للثامن، ويضم كل قطاع مجموعة الجامعات التي تقع بنطاق جغرافي واحد، بإجمالي حوالي 80 جامعة، حيث تقوم كل جامعة بإجراء دوري داخلي للكليات في المسابقات الرياضية المختلفة ثم تشارك كل جامعة بالكلية صاحبة المركز الأول في دوري القطاع.



جانب من دوري القطاعات للجامعات



دوري قطاعات الجامعات



انطلاق دوري القطاعات

وأوضح بيومي أن دوري القطاعات يمثل فرصة ممتازة لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة داخل الجامعات واكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها، وأن دوري القطاعات من المخطط أن يتم تطويره خلال الأعوام القادمة بحيث يتم تكوين منتخب لكل قطاع وإقامة دوري لمنتخبات القطاعات لتعزيز التكامل والتعاون وروح الفريق بين الجامعات بكل قطاع.



كما أكد الدكتور مصطفي بيومي أهمية توطين فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة في مختلف قطاعات الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة في سبتمبر الماضي من خلال الاتحاد الرياضي للجامعات هي أحد أهم الآليات التنفيذية لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، حيث تهدف 100 يوم رياضة إلى تغيير البيئة الداخلية للحرم الجامعي بمختلف الجامعات المصرية والتأثير على البيئة المحلية المحيطة بالجامعات بهدف زيادة معدلات النشاط البدني وتعزيز ممارسة الرياضة بما ينعكس على تطوير وتنمية قدرات الشباب البدنية والعقلية والاجتماعية ومهاراتهم الشخصية وإعداد أجيال متميزة قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل.

وقد أكد الدكتور رامي سلام رئيس الجامعة الكندية على أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في تطوير وتنمية شخصية الشباب وأن الجامعة تولي أهمية خاصة لتوفير سبل ممارسة الرياضة للطلاب بما يؤثر إيجابيا على مستوى تحصيلهم العلمي، وذلك خلال استقباله للدكتور مصطفي بيومي في مقر الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث دار بينهما نقاش مثمر حول إستراتيجيات التعاون المشترك، كما أبرز الدكتور سلام جهود الجامعات الكندية في دعم الأبطال الرياضيين عن طريق تقديم المنح الدراسية والمتابعة العلمية لضمان تفوقهم الدراسي أيضاً.

وقد شكر الدكتور مصطفي بيومي الدكتور رامي سلام على الرؤية المتميزة التي تتبناها الجامعات الكندية في إعداد الطلاب، مقدرا جهود الجامعة في استضافة الاجتماع الأول للقطاع الثالث الذي يضم 10 جامعات تقع بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما ثمن مجهودات هشام الشواربي منسق القطاع ومديرين الرياضة بالجامعات العشرة الذين حضروا الاجتماع.

وحضر دكتور مصطفي بيومي في ختام زيارته للجامعات الكندية فعالية رياضية لطلاب الجامعة في رياضة كرة القدم الخماسية، وكرة القدم الأمريكية وتم التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في جو من المرح والسعادة والأمل في مستقبل أفضل للرياضة الجامعية المصرية.