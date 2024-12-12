الأقصر تحتفل بعيدها القومى بفقرات فلكلورية وعلم 50 مترا على كورنيش النيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، تنظيم فعاليات احتفالية العيد القومى لمحافظة الأقصر عقب تغييره من يوم 4 نوفمبر بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون إلى 9 ديسمبر ذكرى إعلان الأقصر محافظة رسميًا، حيث يأتى الاحتفال بالعيد القومى هذا العام فى ظل حالة من الرواج السياحى الكبير من الأفواج التى تزور الأقصر من حول العالم.

وفى هذا الصدد وجه محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، الدعوة لجموع المواطنين للمشاركة فى الاحتفالات بمناسبة العيد القومى للمحافظة ومشاهدة العروض، حيث إنه خلال الأيام الماضية بحث محافظ الأقصر، مع الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وعددا من قيادات القطاع السياحى، ومسؤولى الآثار والتربية والتعليم وشرطة المرور والشباب والرياضة، وضع اللمسات الأخيرة لاحتفالية العيد القومى لمحافظة الأقصر.

ومن المقرر أن تشمل فقرات الاحتفالية ما يلي:- ( موسيقى الشرطة - علم مصر بطول 50 مترا - علم المحافظة - قاطرة طلاب المدرسه الرياضية، مسيرة زهرات الأشبال- مسيرة الزى الفرعونى - فقرة العرض الفرعونى - فقرة العرض الفلاحى- عرض الكاريته - وعرض الكونغ فو - فقرة التنوره وفقرة رقص الخيول وفقرة المزمار والربابة - وفقره التحطيب - فقرة الفنون الشعبية ببنى سويف - استعراض حماقى فقرة فنون شعبية استعراض طيبة فقرة الكاريته الملك مينا والملكة حتشبسوت فقرة النقل البطيء ومشاركة التربية والتعليم بالزى الفرعونى ومشاركة غرفة الشركات والفنادق بعربات الزهور والسلام الوطنى وفقرات حرة عرض المسطحات المائية والإنقاذ النهرى عرض التجديف وفى الختام عرض البالون الطائر)، حيث كان الدكتور على الشرابى قد أعلن فى وقت سابق أن الاحتفالات تقام بمشاركة كل القطاعات وتتضمن عدة فعاليات، بجانب العروض الفنية والموسيقية والرياضية.