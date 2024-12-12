"الأعلى للإعلام" يعلن إلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمى بالبرامج الرياضية

كتب محمد السيد الشاذلى

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الرياضية، سواء الحوارية أو التحليلية أو أى برنامج آخر والتي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد، اليوم الخميس، اجتماعا بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس، وناقش الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، والذى يتعين أن يُظاهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، مع التذكير على حرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي مع رصد ما قد يجرى من تجاوزات بشكل يومى .

واعتمدت المجلس خلال اجتماعه توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي والتي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير عام 2025 من بينها تحديد مدة البرنامج الرياضى الحوارى بما لا تزيد على 90 دقيقة وتحديد مدة الاستوديو التحليلى للمباريات – محلية أو دولية – بما لا يزيد عن ساعة تتوزع قبل وبعد المباراة.