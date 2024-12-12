اكتشاف نفق داخل جبل شمال شرق دمشق بداخله شاحنات وصواريخ.. فيديو

سوريا.. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنفق ضخم اكتشف بمنطقة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق.
وتظهر في الفيديو شاحنات داخل النفق يعتقد أنها تحمل صواريخ، وتبين أن هناك أعدادا كثيرة منها منتشرة داخل النفق الشاسع.
تم اكتشاف نفق سري ضخم قرب مدينة القطيفة في جبال القلمون في ريفردمشق— R M (@RajabMotaz1) December 11, 2024
القلمون كانت قاعدةً لـ مليشيا حزب اللات يبدو ان مهنة هذه المليشيات هي حفر الانفاق واقامة اوكار الفئران#قسد_الارهابيه #قسد_الارهاب_الاصفر pic.twitter.com/Z5DPPgMUR2
وتقع القطيفة ضمن مناطق متعددة منتشرة في سلسلة جبال القلمون التي كانت تسيطر عليها قوات النظام .
وبحسب موقع الحرة، تم اكتشاف النفق بعد أيام على إسقاط نظام الأسد، وبعد السيطرة على حلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا ودير الزور والعديد من المناطق الأخرى.
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