اليوم السابع
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الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اكتشاف نفق داخل جبل شمال شرق دمشق بداخله شاحنات وصواريخ.. فيديو

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:06 م
اكتشاف نفق داخل جبل شمال شرق دمشق بداخله شاحنات وصواريخ.. فيديو نفق داخل الجبل
وكالات

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سوريا.. انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنفق ضخم اكتشف بمنطقة القطيفة شمال شرق العاصمة دمشق.

وتظهر في الفيديو شاحنات داخل النفق يعتقد أنها تحمل صواريخ، وتبين أن هناك أعدادا كثيرة منها منتشرة داخل النفق الشاسع.

 

وتقع القطيفة ضمن مناطق متعددة منتشرة في سلسلة جبال القلمون التي كانت تسيطر عليها قوات النظام .

وبحسب موقع الحرة، تم اكتشاف النفق بعد أيام على إسقاط نظام الأسد، وبعد السيطرة على حلب وحماة وحمص ودمشق ودرعا ودير الزور والعديد من المناطق الأخرى.

 







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