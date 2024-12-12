اليوم السابع
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اعرف موعد انقطاع المياه بكرة فى حلوان و9 مناطق أخرى.. إنفوجراف

الخميس، 12 ديسمبر 2024 09:00 م
اعرف موعد انقطاع المياه بكرة فى حلوان و9 مناطق أخرى.. إنفوجراف قطع المياه بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه التبين لمحابس وخطوط الطرد وأعمال الصيانة الكهربائية باللوحات الرئيسية المغذية للمحطة ورافع فيضي الخاص بالمحطة مما يستلزم عمل ربط لمحطة مياه التبين.

الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق  (التبين وكفر العلو – حلوان البلد و منشية جمال عبد الناصر  – شرق وغرب حلوان بالكامل – مدينة الموظفين و تقسيم الاتحاد الاشتراكي - عرب غنيم - المساكن الاقتصادية ).

وذلك اعتبارا من الساعة  12 ليلا يوم الجمعة الموافق 13-12-2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت  الموافق 14-12-2024.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم  01206665125.

قطع المياه بالقاهرة
قطع المياه بالقاهرة

 







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