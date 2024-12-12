اعرف موعد انقطاع المياه بكرة فى حلوان و9 مناطق أخرى.. إنفوجراف

الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن مناطق (التبين وكفر العلو – حلوان البلد و منشية جمال عبد الناصر – شرق وغرب حلوان بالكامل – مدينة الموظفين و تقسيم الاتحاد الاشتراكي - عرب غنيم - المساكن الاقتصادية ).

وذلك اعتبارا من الساعة 12 ليلا يوم الجمعة الموافق 13-12-2024 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 14-12-2024.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.