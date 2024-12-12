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اضطراب الملاحة البحرية غدا الجمعة 13-12-2024 على بعض الشواطئ

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:01 م
اضطراب الملاحة البحرية غدا الجمعة 13-12-2024 على بعض الشواطئ اضطراب الملاحة البحرية غدًا الجمعة 13-12-2024
كتبت – مرام محمد

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، غدًا الجمعة 13 ديسمبر 2024، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

وأشارت الهيئة، إلى أن الطقس يستمر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.

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إنذار بحري






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