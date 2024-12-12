اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات إلى 26 شهيدا

الخميس، 12 ديسمبر 2024 10:20 م
ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات إلى 26 شهيدا غارات الاحتلال تقصف غزة
إبراهيم حسان

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أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 26 شهيدا.

وقبل قليل أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 25 شهيدا.

في السياق، قال البيت الأبيض، إنه حان الوقت لممارسة الضغوط لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبا إسرائيل بتقليل أعداد الوفيات في صفوف المدنيين بغزة.

وتابع البيت الأبيض: "نتحدث مع الإسرائيليين بخصوص عملياتهم في غزة بشكل يومي، وسوليفان بحث مع نتنياهو الوضع في سوريا ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان".







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