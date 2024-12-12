اختيار رئيس جامعة سوهاج عضواً بمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن اختيار الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عضوًا في مجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تم إطلاقها تحت إشراف وزارة التعليم العالي. تهدف المبادرة إلى تعظيم دور الابتكار ومخرجات البحث العلمي، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال في القطاعين العام والخاص.

واكد الدكتور حسان النعماني على شكره وتقديره للدكتور أيمن عاشور على اختياره ممثلاً لمجلس أمناء المبادرة عن إقليم جنوب الصعيد، الذي يضم جامعات جنوب الوادي، سوهاج، الأقصر، أسوان، وجامعة الغردقة وأضاف أن المبادرة تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وهي تتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تسعى إلى تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأكد النعمانى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تمثل خطوة هامة نحو تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة في مصر. وقال: "المبادرة تسعى لتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق التكامل بين قطاعي التعليم والبحث العلمي واحتياجات السوق والعمل".

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن المبادرة تركز على دعم التحالفات الإقليمية وبناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع. ولفت إلى أن المبادرة تضم أربع رسائل رئيسية هي: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والابتكار في جميع القطاعات.

وفى ختام تصريحاته، أكد الدكتور حسان النعماني أن هذه المبادرة تمثل فرصة ذهبية لتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات المصرية والقطاع الصناعي، وتحقيق التكامل بين مختلف الفئات المعنية بالتعليم والتنمية، بما يساهم في بناء مصر المستقبل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.