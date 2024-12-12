اليوم السابع
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احذر.. طقس غدًا الجمعة 13 ديسمبر بوجود شبورة مائية عالية الكثافة

الخميس، 12 ديسمبر 2024 04:13 م
احذر.. طقس غدًا الجمعة 13 ديسمبر بوجود شبورة مائية عالية الكثافة شبورة مائية
كتبت – مرام محمد

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، غدًا الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024.

وأشارت الهيئة في تنويهٍ لها، إلى تكون شبورة مائية صباح الغد، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.







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