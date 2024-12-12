اتحاد نقابات العمال العرب يدين هجوم إسرائيل الغاشم على المواقع العسكرية فى سوريا

كتبت آية دعبس

أعربت الأمانة العامة لـ الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، عن ادانتها للعدوان الإسرائيلي الغاشم المتمثل باحتلال المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وتقدمها باتجاه أراض سورية أخرى إضافة إلى شن عدوان استهدف المواقع العسكرية في سوريا في خرق فاضح لاتفاق فض الاشتباك بين سورية وكيان الاحتلال الإسرائيلي للعام 1973.

وأضافت الأمانة العامة: هذا العدوان الإسرائيلي اعتداء سافر على دولة عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في محاولة فاشلة لفرض حقائق جديدة على الأرض، وتعارض تام مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت الأمانة العامة للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، المنظمات العربية والدولية لإدانة هذا العدوان السافر والعمل على فضح الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى توسعة احتلالها للأراضي السورية والعمل لاعادة الأمور إلى نصابها .

وكانت قد أعربت الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عن إدانتها الشديدة وشجبها واستنكارها للاعتداءات الخطيرة التي قامت بها المجاميع الإرهابية من خلال هجومها الواسع على عدد من المناطق المأهولة بالمدنيين الآمنين في مدينة حلب وريفها وريفي إدلب وحماة باستخدام أسلحة حديثة ثقيلة ومتوسطة وطائرات مسيرة، مستعينة بمجموعات كبيرة من الإرهابيين الأجانب، استهدفت ترويع المدنيين الآمنين وإرهابهم سواء في بيوتهم أو أماكن عملهم، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء الو حشي ما كان ليحدث لولا الدعم الكبير من دول وقوى خارجية حاقدة ومعادية للشعب السوري الصامد والتي تعمل على زعزعة أمنه في ظل بدء مسيرة التعافي والاستقرار.