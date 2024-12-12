اتحاد عمال سوريا يدعو السوريين للعودة لعملهم لتسيير العمل وعجلة الإنتاج

كتبت آية دعبس

دعا الاتحاد العام لـ نقابات عمال سوريا، جميع العمال بالتوجه إلى مواقع عملهم الإنتاجية والخدمية وحماية مؤسساتهم وتسيير العمل وعجلة الإنتاج وتقديم الخدمات اللازمة لأبناء الشعب السوري، فى بداية عهد جديد يحمل بشائر الخير ونسائم الحرية.

وطالب اتحاد عمال سوريا، النقابيين في الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات والنقابات واللجان النقابية والعاملون في المنظمة والمؤسسات الخدمية النقابية التوجه إلى ميادين العمل ومعاودة العمل في مؤسسات الرعاية الصحية والمشافي والصيدليات العمالية والمعاهد النقابية وكافة المنشآت الخدمية التابعة للمنظمة النقابية وحث الاخوة العمال على التواجد في مؤسساتهم والحفاظ عليها.

وأكد الاتحاد العام لنقابات العمال، بأنه كان وما يزال المنظمة المستقلة المدافعة عن حقوق العمال السوريين والصوت القوي والذي لطالما ارتفع عالياً في وجه الجميع مطالباً بمحاربة الفساد والفاسدين وتحسين المستوى المعيشي المتهالك للعمال والحفاظ على حقوقهم وذلك عبر جميع منصاتنا النقابية والدستورية وكان في الصف الأول للدفاع عن حقوق العمال وتحسين الوضع الاقتصادي السائد دون مجيب.

وأضاف: لا بل دفعنا الثمن لذلك وعانينا من محاولات الاقصاء والتهميش والتحييد، إن الاتحاد العام لنقابات العمال إذ يبارك لسوريا والسورين مجدداً، أينما كانوا بداية عهد جديد يملؤنا الأمل بأن يكون عهد خيره وتسامح ومحبة يجمع كافة السوريين الذين لطالما ينتظرونه يأمل من اجل سورية جديدة لكل السوريين، مهيبا بعمال سورية التعاون مع قيادة العمليات العسكرية والسلطات القائمة لضبط الأوضاع والحد من السرقات والتخريب ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

كما أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال بسوريا، باسم كافة النقابيين في الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات والنقابات العمالية واللجان النقابية وباسم كافة العمال السوريين بأنهم يمارسون مهامهم كمنظمة مجتمع مدني نقابية عمالية مستقلة تعمل وفق احكام قانون التنظيم النقابي ووفق معايير العمل العربية والدولية التي أقرتها منظمتي العمل العربية والدولية، وتحتفظ بعلاقات طيبة مع كافة المنظمات النقابية العربية والدولية وتحتضن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العربي والمكتب الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي و تسهر بدأب على وحدة الحركة النقابية العربية، مؤكدين إلتزامهم مكاتبهم وأعمالهم لخدمة الأخوة العمال ونضع أنفسنا بتصرف الأخوة في قيادة العمليات العسكرية في إقرار ما تراه مناسباً لقطاعنا و في كافة قطاعات العمل الوطني العام.