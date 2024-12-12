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إنقاذ لاعب إبشواى بعدما بلع لسانه أثناء مباراة بدورى القسم الثالث بالفيوم

الخميس، 12 ديسمبر 2024 06:49 م
إنقاذ لاعب إبشواى بعدما بلع لسانه أثناء مباراة بدورى القسم الثالث بالفيوم جانب من الإسعافات
الفيوم رباب الجالي

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شهدت مباراة الساحة الشعبية بالفيوم وإبشواى فى دورى القسم الثالث والتى أقيمت بملعب الساحة الشعبية بالفيوم مساء اليوم، الجمعة، واقعة سقوط لاعب من فريق إبشواى إثر بلع لسانه أثناء اصطدامه مع لاعب من فريق الساحة الشعبية، وتدخل الحكم على الفور وأنقذه قبل دخول رجال الإسعاف.

واقعة بلع اللاعب للسانه حدثت فى الدقيقة 35 من الشوط الثانى عندما اصطدم اللاعب نور متولى يكن مدافع فريق إبشواى مع أحد مهاجمى فريق الساحة الشعبية وسقط على الأرض فاقدا الوعى وعلى الفور أوقف حكم المباراة زياد مؤمن محمود المباراة وجرى نحو اللاعب وقام على الفور بفتح فمه ونزل له مساعده الكابتن محمد لطيف وساعده حتى وصل رجال الإسعاف والذين قاموا بإنقاذ اللاعب وتم استكمال علاجه خارج الملعب واستأنف الحكم المباراة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق إبشواى على الساحة الشعبية بملعبها 2/1  وأدار المباراة طاقم حكام من منطقة الدقهلية بقيادة الكابتن زياد مؤمن محمود وعاونه محمد لطيف السيد وعبد الرحمن السيد حلمى وراقبها من لجنة الحكام الكابتن طارق عبد الظاهر ومن لجنة المسابقات الكابتن وحيد الشريف  .وفى المباراة الثانية التى اقيمت فى نفس اليوم فاز فريق سيلا على عاملين رأس غارب 2/1 واعتلى  قمة المجموعة.

 

 







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