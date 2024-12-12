إطلاق مشروع السوق المركزى وأرض المعارض فى مدينة العريش.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء انطلاق العمل فى مشروعين خدميين جديدين، يتمثلان فى إنشاء سوق مركزى جديد وأرض معارض دائمة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز الخدمات العامة والنشاط الاقتصادى ودعم البنية التحتية للمحافظة.

قال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش، إن مشروع السوق المركزى الجديد يمتد على مساحة تقدر بحوالى 5750 مترًا مربعًا، ويهدف إلى توفير بيئة عصرية تخدم التجار والمواطنين.



وأضاف أن المشروع يتضمن محلًا موزعة على دورين، بمساحة 26 مترًا لكل محل فى كل دور، كافتيريتان على دورين، بمساحة 60 مترًا لكل دور، مطعمان على دورين، بمساحة 90 مترًا لكل دور، 27 محلًا بالدور الأرضى، بمساحة 26 مترًا لكل محل.



وأشار إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، بتكلفة أولية تبلغ 12 مليون جنيه، بتمويل من الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء, وسيتولى الإشراف على التنفيذ مجلس مدينة العريش ممثلًا بالإدارة الهندسية.



وقال رئيس مدينة العريش، انمشروع أرض المعارض الدائمة، تبلغ مساحته 2550 مترًا مربعًا، وتم تصميمه لاستضافة المعارض والفعاليات الاقتصادية والثقافية، ويتألف المشروع من دورين الدور الأرضى يشمل 12 باكية بمساحة 38 مترًا لكل باكية، و6 باكيات بمساحة 25 مترًا لكل باكية، بالإضافة إلى مكاتب إدارية، الدور الأول يحتوى على 14 باكية بمساحة 25 مترًا لكل واحدة، بالإضافة إلى كافتيريا.



وأوضح سالم، أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروع تبلغ 12 مليون جنيه، ممولة من الخطة الاستثمارية، وتحت إشراف الإدارة الهندسية لمجلس مدينة العريش.



وأشار إلى أنه تُعد هذه المشروعات جزءًا من رؤية محافظة شمال سيناء لتحسين جودة الحياة وتعزيز النشاط الاقتصادى والاجتماعى، كما تسعى لتوفير مرافق حديثة تدعم الأنشطة المختلفة، بما يعكس الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، وهذه المشروعات تأتى استجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو بيئة متطورة تعزز النمو الاقتصادى وترفع كفاءة الخدمات العامة.



السوق المركزي