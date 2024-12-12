إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمي قبل نزلة السعديين فى اتجاه بنها بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزى بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل أعلى الطريق الإقليمى قبل نزلة السعديين في اتجاه بنها بمركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.