إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب مقطورة زراعية على طريق نبروه بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة بالجسد، جراء حادث انقلاب سيارة مقطورة على طريق بهوت بمركز نبروه، في محافظة الدقهلية، و تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة مقطورة على طريق بهوت نبروه، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: محمد إبراهيم علي، 45 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، والسيد محمد إبراهيم، 10 سنوات، بكدمة وسحجة بالساق اليمنى، ويوسف رضا غريب، 14 سنة، بجرح قطعي بالرأس، وأحمد مايز جابر، 38 سنة، بجرح متهتك بالقدم اليمنى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى نبروه لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.